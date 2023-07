“In crisi il mercato dei cereali”. L’Sos di Confagricoltura Arezzo

Arezzo, 25 luglio 2023 – E' un vero e proprio Sos quello lanciato da Confagricoltura Arezzo. "Dopo mesi di appelli e nel mezzo di una situazione geopolitica di grande incertezza, per gli agricoltori che hanno aumentato la produzione di cereali non c’è equo compenso. Siamo di fronte ad una beffa che coinvolge imprese, lavoratori e famiglie vittime di rincari che nulla hanno a che vedere con l’agricoltura". Lo ha detto il presidente della delegazione aretina Carlo Bartolini Baldelli. "La situazione è critica - ha aggiunto - Oltre al maltempo primaverile che ha determinato un decremento consistente delle rese, si apprende dalle quotazioni che i prezzi sono decisamente inferiori alle aspettative, ma soprattutto nettamente inferiori ai costi di produzione, pertanto le aziende che hanno prodotto cereali avranno un risultato economico negativo. Fino a pochi mesi fa il mondo agricolo ha ricevuto numerosi appelli affinché si incrementasse la produzione di cereali, considerati, a ragione, una coltura strategica per il nostro paese. - ha proseguito Baldelli - Peccato che oggi, come già troppe volte accaduto in passato, i prezzi all’ingrosso non coprono nemmeno i costi. Siamo fermamente convinti che non sia più sufficiente prendere a riferimento esclusivamente le quotazioni di borsa che spesso sono condizionate da speculazioni finanziarie ed eventi geopolitici".

Da parte di Confagricoltura Arezzo parte quindi l’appello a valutare l’economia reale e a contrastare le speculazioni finanziarie. Se non ci sarà una presa di coscienza da parte di tutti i soggetti della filiera e del Governo che nella costruzione dei prezzi è diventato indispensabile tenere conto dei costi di produzione, ci saranno conseguenze pesanti - ha detto il presidente Baldelli - Da un lato il settore cerealicolo del nostro territorio continuerà gradualmente a diminuire fino a spegnersi definitamente, dall’altro aumenterà la dipendenza degli approvvigionamenti da paesi esteri". Anche a livello nazionale Confagricoltura ha chiesto al governo che si incentivi una strategia per equilibrare la corretta remunerazione per questo comparto produttivo primario in ambito di composizione del prezzo. "Per il settore cerealicolo, ma più in generale per la nostra agricoltura, è necessario un piano strategico di medio/lungo periodo, da troppi decenni assente, che punti seriamente alla valorizzazione dell’economia e dell’impresa agricola", ha concluso l'associazione di categoria