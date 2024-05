In corso la manutenzione sulle sponde del Cerfone dopo le piene

MONTERCHI

È ancora in corso la terapia messa a punto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che eliminerà i "nei" lasciati dalle ultime piene invernali sul torrente Cerfone, il corso d’acqua che attraversa i territori comunali di Monterchi e di Anghiari.

"Abbiamo individuato criticità importanti che saranno corrette con un intervento di manutenzione ordinaria ad hoc e un investimento di 50 mila euro", spiegano l’ingegner Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica e referente della Unità Idrografica Omogenea Valtiberina e la presidente del consorzio, Serena Stefani.

"Le piene invernali – prosegue Righeschi – hanno lasciato segni importanti sulle sponde del torrente: nel tratto che attraversa il centro di Monterchi, sono state risagomate le sponde e ripristinata la luce di attraversamento in corrispondenza del ponte della provinciale 42. La tempistica dell’operazione è stata concordata con Legambiente per ridurre l’impatto delle lavorazioni. Per noi infatti è fondamentale la mitigazione del rischio idraulico, ma questa deve garantire la massima salvaguardia della flora e fauna presenti nell’ecosistema fluviale".

Sempre sul Cerfone, operai e macchine si sono poi spostati in località Le Ville, dove è stato ripristinato un argine. Quindi si sono trasferiti sul Padonchia per rinforzare le sponde in erosione in prossimità dell’abitato di Ripoli.

"Gli interventi – specifica Righeschi – interessano oltre al comune di Monterchi anche il territorio comunale di Anghiari. L’area interessata dalla manutenzione ordinaria ancora in corso è costantemente attenzionata. Non a caso, sul finire del 2023, è stata oggetto di interventi strutturali realizzati con un finanziamento della Protezione Civile da 250 mila euro".

Claudio Roselli