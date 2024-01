In contropiede contro le pastoie della burocrazia

Il rilancio del presidente Guglielmo Manzo sul nuovo stadio è un’ottima notizia. Ma chi segue il calcio amaranto da qualche anno di rendering del Comunale ne ha visti apparire e scomparire fin troppi per farsi prendere dall’entusiasmo. È prima di tutto un problema di sistema per lo sport italiano. Lo dimostrano le difficoltà collegate alle Olimpiadi invernali 2026: le pastoie burocratiche e le indecisioni degli enti pubblici mettono a repentaglio i Giochi. Per gli stadi è lo stesso: una melina senza fine in cui, da trent’anni a questa parte, sono annegati i sogni di tanti club e di tante tifoserie. Per questo l’entusiasmo e la perseveranza di Manzo ha il valore di un contropiede su cui far crescere le fondamenta del nuovo stadio.