In coda a dirgli addio: palasport chiuso per lutto

Si sono messi in coda per dirgli addio. Ragazzi con le maglie sociali del Bibbiena, la squadra di calcio dove Gabriele Lusini giocava ormai da anni: prima nelle giovanili e poi in prima categoria. Un dolore lancinante, davanti al quale qualcuno ha preferito fermare il calcio.

Il calcio a cinque. La società calcio a 5 casentino e tutto lo staff del Palacalcetto Claudio Gambineri non solo si sono stretti intorno alla famiglia. Ma hanno chiuso i loro spazi per tutto il giorno. Un messaggio importante. Come quello lanciato dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli: "Siamo sconvolti. Esprimiamo vicinanza alla famiglia, ai parenti e agli amici per questa tragica fatalità". Non solo. "Chiediamo silenzio e rispetto per questo lutto che coinvolge tutta la nostra comunità". Il silenzio: una delle risorse del Casentino, tra le vallate aretine quella rimasta forse più autentica e in linea con la vita di una volta.

Sofferenza vera anche dal suo paese, Chitignano, da parte del sindaco Valentina Calbi. "Il tragico incidente di Gabriele ha sconvolto tutti e lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e aveva avuto il privilegio di condividere con lui tanti bei momenti preziosi". Il silenzio non manca a Chitignano e al silenzio il sindaco dà voce.

Straziata anche la società del Bibbiena calcio, dal presidente Mario Rosadini ai dirigenti a tutto lo staff tecnico. "Un bimbo, un ragazzo e un uomo cresciuto con i nostri colori. Un forte abbraccio Gabri". Asciutto ma intenso: proprio come il silenzio.