In centro con un chilo di hashish addosso Si fa scoprire per il nervosismo: arrestato

La polizia da tempo era sulle sue tracce. Sulla testa di un trentaduenne, già conosciuto alle forze d’ordine, formalmente residente in provincia di Pisa, ma che da molto viveva ad Arezzo, pendevano reati di vario tipo, mai però connessi alla droga. Gli uomini della Squadra Mobile, diretti da Sergio Leo, lo hanno fermato in centro, trovandolo, questa volta, con quasi un chilo di hashish. Per lui sono quindi scattate le manette. Dopo osservazioni e pedinamenti per studiare le abitudini di vita e i movimenti dell’uomo, martedì pomeriggio gli agenti lo hanno notato muoversi, a bordo dell’auto a lui intestata, tra le vie del centro con la compagna. Fermato dai poliziotti, il giovane è apparso sin da subito nervoso, seppur nell’immediatezza non fosse emerso nulla di anomalo, quantomeno all’apparenza. Perché dalla perquisizione personale l’uomo è stato invece trovato in possesso di ben nove panetti preconfezionati di sostanza stupefacente, poi risultata essere, sulla scorta degli accertamenti, hashish, per un totale di oltre 900 grammi.

Il trentaduenne aveva nascosto la droga nelle calze, cercando, nel caso fosse stato fermato, di farla franca. Ma non c’è riuscito. La sostanza stupefacente, dal cui quantitativo e dalla modalità di confezionamento è evidente che non fosse destinata ad un uso personale, ma che fosse pronta ad essere immessa nel mercato dello spaccio, è stata quindi posta sotto sequestro. Per il trentaduenne, conosciuto per reati di altra natura e che non annovera precedenti in materia di spaccio è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto effettuato dalla Squadra Mobile.

Ga.P.