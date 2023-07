In cento seguono Bennati in tour Ct azzurro "Cicerone" per un giorno

di Luca Amodio

Alla fine sono partiti in più di 100 per la biciclettata con Daniele Bennati, il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada, che ieri mattina ha guidato il tour in sella per gli scorci di Castiglion Fiorentino. "In bici con il Ct", così si chiamava l’iniziativa organizzata nella città del Palio che ha "arruolato" tra le sue fila castiglionesi e non, ciclisti amatoriali e professionisti, bambini e signori con qualche anno in più: tutti insieme in una pedalata del sabato sui generis, guidata dal Pantera come Cicerone, che ormai chiama Castiglion Fiorentino "casa". Non è un caso che il Ct della nazionale compare anche sul recente spot promozionale realizzato da Castiglion Fiorentino, dove lo si vede entrare a Porta Fiorentina e pedalare per il corso Italia salutando a destra e sinistra i suoi ormai concittadini. "E’ stata davvero una bella giornata, abbiamo toccato i luoghi più belli del paese che ho percorso fin da piccolo", ci ha detto Bennati. "E’ stato bello rivedere anche tanti amici, quelli che mi seguono da sempre, e conoscere nuove persone: c’era anche un gruppetto di ragazzetti che è venuto dalla Sardegna per partecipare all’iniziativa", prosegue il Ct.

Ci saranno nuove appuntamenti in questa salsa? Perchè no, "magari anche un tocco di agonismo, che non guasta mai, come un mini gran fondo: ci lavoreremo", conclude Bennati. E ieri c’era anche il sindaco Mario Agnelli ma d’altronde: come poteva non esserci? Indubbio appassionato della bicicletta come testimoniano i suoi post facebook che spesso lo ritraggono in sella, Agnelli anche a questa iniziativa sportiva non ha potuto che rispondere "presente" sposando fattualmente l’intuizione dell’’amico.

Il tour, per un totale di ben due ore di pedalata per circa 40 km, ha toccato i punti nevralgici del territorio castiglionese. Alle 9 la partenza da Piazza Garibaldi, per poi lasciarsi immergere nelle bellezze della cittadina, pedalando lungo i suoi confini. Dritti verso la Val di Chio, passando per via Bartolomeo della Gatta, per poi arrivare a Santo Stefano e Santa Lucia e poi non finisce qui: il tour è proseguito verso il castello di Montecchio, la Nave e Brolio anche se qualcuno poi ha deciso di allungare il giro per la Foce che porta fino a Palazzo del Pero. Proprio in quelle curve, il comune castiglionese mostrò attenzione verso i ciclisti quando tre anni fa posizionò degli appositi cartelli stradali per tutelare gli appassionati di due ruote istituendo la distanza minima durante il sorpasso.