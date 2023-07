"In carrozzina tra barriere e furbetti" Matteo e le zone off-limits in Valdarno

di Massimo Bagiardi

Matteo Sterbini è la classica persona dalla quale non si può che prendere esempio. Affetto dalla nascita da spina bifida, vive la sua quotidianità su una sedia a rotelle, ciononostante affronta la vita col sorriso stampato in volto grazie all’aiuto degli amici e in particolar modo dei familiari, con in testa i genitori Manola e Walter, quest’ultimo volto assai noto del panorama musicale valdarnese e non solo, grazie alla partecipazione al programma Rai "The Voice Senior".

I problemi, però, per Matteo e per chi è costretto a muoversi su una carrozzina si chiamano soprattutto barriere architettoniche. Ostacoli per chi ha difficoltà motorie che intralciano il percorso ma fanno forse più male interiormente, perchè fanno sentire un cittadino di "serie b". Proprio Matteo spiega lo statoi dell’arte in Valdarno. "Vivo nel comune di Terranuova ma spesso vado a San Giovanni e di criticità purtroppo ne ho riscontrate tante in particolare nella zona di viale Gramsci dove mio fratello ha un’attività. Marciapiedi dissestati, occorre fare molta attenzione perchè è facile trovare una buca e rischiare di cadere. Speriamo che con i lavori che stanno facendo, tutto possa risolversi perchè non è una situazione molto vivibile, alla pari di Corso Italia dove il tracciato sta diventando sempre meno percorribile. Problemi ci sono anche nella zona Oltrarno dove persone con la mia stessa difficoltà non transitano molto bene".

Non solo San Giovanni, il problema c’è anche nei centri storici degli altri paesi: "Se a San Giovanni ci sono certi problemi non sono da meno anche gli altri comuni, perché ho riscontrato medesime situazioni recentemente sia a Montevarchi che Terranuova. I centri storici non sono messi benissimo e anche in molti negozi, se non hai un supporto per superare un gradino non puoi entrare. Sotto questo punto di vista, Figline rappresenta un modello: hanno realizzato un lavoro perfetto per le nostre problematiche".

E mentre nei teatri e nei cinema la situazione è senz’altro accettabile con ingressi alternativi che eliminano gli scalini, Matteo deve combattere anche con gli abusivi del contrassegno invalidi: "Persone che, fortunatamente, non ha diritto ma occupa i nostri spazi creandoci difficoltà. Cosa abbiamo di diverso dai normodotati? Paghiamo le stesse tasse ma non riceviamo gli stessi servizi. Ho girato tanto all’estero con la mia famiglia, qui siamo indietro anni luce", è la chiosa amara di un ragazzo che non si arrende.