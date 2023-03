In carcere per tre anni Rodà assolto dalle accuse "Non sono un mafioso"

di Claudio Roselli

Tre anni, 3 mesi e 12 giorni di custodia cautelare, scontati nel carcere di Secondigliano a Napoli. Poi l’assoluzione piena dalla pesante accusa, per lui e per le altre cinque persone che avevano subito lo stesso provvedimento. E da venerdì 24 marzo, è tornato uomo libero a tutti gli effetti. Il protagonista di questa vicenda è Antonio Rodà (nella foto in alto), 69 anni, originario di Bianco (Reggio Calabria) ma residente da una trentina di anni con la famiglia a Sansepolcro e di professione commerciante del settore florovivaistico con un esercizio a San Giustino umbro. Era stato arrestato il 12 dicembre 2019 per associazione a delinquere di stampo mafioso, interposizione fittizia di persona e altri reati. Rodà aveva avuto contatti con corregionali per motivi di lavoro e da ciò era scaturita una indagine per possibili collusioni con la ‘Ndrangheta: assieme a queste persone, lavorava nello stesso settore di attività (i fiori, appunto) ed era socio sia nella realizzazione della residenza sanitaria assistita di San Giustino che nell’Anghiari Residence (già Anghiari Hotel e Oliver Hotel), l’albergo dissequestrato mesi addietro – con revoca della confisca – perché i titolari sono risultati non appartenenti ad alcuna associazione mafiosa. L’attività imprenditoriale in comune aveva offerto lo spunto per l’indagine partita nel 2016 e Rodà si era trovato di fatto convolto per una questione di semplice frequentazione.

L’operazione, denominata "Core Business", era finita sulle pagine di cronaca di tutti i media nazionali: il Gp della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria aveva prodotto un’ordinanza cautelare di 367 pagine, corredata da 150 file video e da un migliaio di intercettazioni telefoniche; di qui il processo, concluso con anche Rodà scagionato perché il fatto non sussiste, relativamente all’interposizione fittizia. Per ciò che riguarda l’altro capo di accusa, non è stata provata la sua partecipazione all’associazione illegale, oltre ogni ragionevole dubbio.

Il commerciante – difeso dagli avvocati Lucio Massimo Zanelli (nella foto a sinistra) del Foro di Arezzo e Francesco Calabrese di Reggio Calabria, che hanno lavorato assieme al collega Mario Mazza di Locri, difensore dei coimputati – sta adesso valutando se vi siano le condizioni al fine di ottenere un indennizzo per ingiusta detenzione. Con l’assoluzione in massa degli individui finiti a processo, l’intera storia si chiude con un nulla di fatto e conferma – dopo il capitolo dell’Anghiari Residence, elemento di prova fondante – che non esistono nell’Aretino infiltrazioni di ‘Ndrangheta, almeno su questo versante.

"Una sentenza che, seppure dopo un’attesa di tre anni abbondanti, mi restituisce dignità e fa giustizia – ha commentato Antonio Rodà – per cui adesso posso finalmente ritrovare l’affetto delle persone di casa e degli amici, nonché tornare a lavorare come ho sempre fatto. Un sentito ringraziamento ai miei familiari e alle persone della Valtiberina che mi conoscono, in particolare i sangiustinesi, che non mi hanno mai fatto mancare il loro apporto di natura sia morale, per sopportare i duri giorni della detenzione, che commerciale, per non aver voltato le spalle alla mia attività".