1Autolinee Toscane informa che è stato proclamato lo sciopero da parte di Cub Trasporti, in adesione allo sciopero nazionale, di 24 ore per il 20 ottobre. Lo sciopero sarà del personale viaggiante dall’inizio del servizio, dalle 8.15 alle ore 12.29, dalle 14.30 a termine servizio. Personale impiegatizio ed operai per l’intero turno. Le fasce orarie in cui il servizio di Tpl sarà garantito sono: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.