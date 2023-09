1 Per il rifacimento della segnaletica orizzontale, da oggi a giovedì, dalle 7 alle 20, divieto di sosta in una parte di viale Signorelli delimitata da cartelli specifici, nell’area regolata da parcometro di piazzetta Porta Sant’Andrea, in via Andrea Sansovino, in via Leone Leoni, in piazza Madonna del Conforto, in via dell’Orto e via dei Pileati. Ripristino della sosta a termine lavori.