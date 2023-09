1 Fino a domani è aperta la mostra mercato organizzata dal Gruppo Femminile del Calcit presso l’atrio d’Onore della Provincia di Arezzo in via Ricasoli. Resterà aperta con orario continuato dalle ore 10 alle 19. Saranno in vendita oggetti e lavori artigianali preparati dalle donne del gruppo femminile per contribuire alle finalità del Calcit.

Il ricavato andrà a sostegno del servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche.