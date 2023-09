1Iscrizioni aperte alla seconda edizione dell’iniziativa "Io cammino per il Thevenin", passeggiata solidale in favore di Casa Thevenin che si terrà sabato 30 settembre alle 9 con partenza dal Mercato di Campagna Amica in via Mincio. L’iniziativa organizzata da Coldiretti e Coordinamento Donne Impresa Arezzo è promossa insieme, alle Farmacie Comunali di Arezzo, Uisp e Thevenin.