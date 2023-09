1 Una cena di beneficenza per raccogliere fondi per Casa Thevenin (nella foto il presidente Sarri), per acquistare lettini antinfortunistici adatti a prevenire le cadute accidentali dei bambini. E’ stata organizzata dalla sezione di Arezzo della delegazione di Firenze dell’Ordine di Malta, per sabato alle 20, in località San Polo 57. Cena con prodotti a chilometro zero. Prenotazione: 3358357183. Offerta: venti euro.