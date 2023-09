1 Al via i lavori per la sistemazione idraulica del torrente Vingone.

Il primo lotto comporterà, da oggi a sabato 21 ottobre, dalle 8,30 alle 17,30, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo tratti di via Fogazzaro, via Pirandello, via Salvadori, via Foscolo, via Leopardi.