1Si svolgerà oggi dalle ore 8 alle 20 il Mercatino dei Ragazzi del Calcit a San Marco La Sella, in via Romana 164,nella sede del centro di aggregazione sociale.

In vendita per tutta la giornata come al solito un po’ di tutto, dai giochi all’abbigliamento, per sostenere il Comittao autonomo lotta ai tumori di Arezzo e il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche.