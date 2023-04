In azione ladri dei volanti delle Bmw

I ladri dei volanti di Bmw colpiscono ancora. Stavolta a Castiglion Fiorentino. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato. Bersaglio del raid due auto parcheggiate in zona Palazzolo. Una delle vittime dell’episodio ha ripreso le immagini del furto con il suo sistema di videosorveglianza, adesso a disposizione degli inquirenti. Sono due gli uomini in azione, ma non è da escludere che possano esserci stati dei complici. I malviventi indossano un passamontagna. Agiscono in modo preciso ed efficace: probabilmente si tratta di professionisti del "mestiere". Sfondano i vetri con alcuni utensili, forse un cacciavite o un piede di porco; poi, fanno razzia. In una macchina hanno asportato sterzo, cambio, computer di bordo e cruscotto; in un’altra una borsa. La tecnica sembra la stessa degli episodi scorsi nell’Aretino, impossibile non ipotizzare un collegamento. Ma al momento è una pista da verificare. Indagano i carabinieri.