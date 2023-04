"In azienda dal ’76 Ora è durissima"

"Ho vissuto quasi tutta la vita dell’azienda, sono entrato nel 1976", è una lunga storia d’amore quella tra Santi Simoni e la Fimer. Lui in pensione dal 2018, ha la compagna che lavora nella produzione. "Come lavoratore e sindacalista ho vissuto alti e bassi dell’azienda, ma la situazione che sta vivendo ora è un’altra storia. I tempi che si dilatano continuamente, le decisioni che non arrivano e poi questa famiglia chi è? E’ un momento difficile per me sia per il passato felice che ho vissuto all’interno dell’azienda, sia per la preoccupazione per la mia compagna. Qualche tempo fa ha chiesto alla banca un piccolo prestito, ma non le è stato concesso proprio per le difficoltà dell’azienda".