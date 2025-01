In autostrada trasportavano più di 1 chilo di hashish, in manette due giovanissimi

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Instancabile l’attività della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, i cui agenti, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza stradale, hanno arrestato due giovanissimi appena maggiorenni, trovati in possesso di una cospicua quantità di sostanza stupefacente.

I poliziotti, infatti, nella tarda serata di sabato, hanno intimato l’alt a una Fiat Panda, con lo scopo di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Davanti, però, all’atteggiamento nervoso e insofferente tenuto dai due giovani occupanti, eccessivo per un semplice controllo di polizia, hanno deciso di approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione estesa anche all’autovettura.

Così, occultati all’interno di una borsa nel vano posteriore, gli agenti hanno rinvenuto 11 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, come confermato delle analisi effettuate, per un peso complessivo di 1123 grammi. I due ragazzi sono stati arrestati condotti in carcere e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.