In autobus il pulsante anti-panico. Minacce e violenze, c’è la risposta

Arezzo, 27 luglio 2023 - "Portatemi a casa, posso pagare": l’autista della linea R stava passando dalla Pazienza, la località al confine tra il comune di Arezzo e il Casentino, e forse solo per questo non l’ha finita. Perché ultimamente capita di tutto: compreso essere scambiati per un taxi. Minacce, parole grosse, un calcio alla porta: nessun Far West, in un mondo che in altre zone della Toscana ha visto decisamente di peggio. Ma l’ennesimo episodio che contribuisce a mettere le ali. Le ali a una risposta a tono. Ricordate il piano per la sicurezza negli autobus? I vertici di Autolinee lo avevano descritto nel presentare le nuove paline elettroniche alle fermate. Era aprile e ora siamo quasi ad agosto: ma quel progetto sta decollando. Come? Ormai buona parte della flotta su gomma è geolocalizzabile: era l’anello indispensabile per procedere. Dalle indicazioni che arrivano dall’azienda in autunno l’operazione di aggiornamento dei mezzi sarà completata. E a quel punto scatterà la novità.

In sé semplice. L’autista è in difficoltà perché oltre a guidare deve gestire chi perde la testa o lancia minacce o peggio? Oggi per avvertire la centrale, e quindi le forze dell’ordine, deve ricorrere al telefonino. Operazione veloce ma che in certe situazioni può aggravare il rischio. Nei prossimi mesi ci sarà un pulsante di allarme. A fianco del volante, lo sfiori e l’allarme parte immediatamente per chi di dovere. Che dalla sala operativa individua la posizione del mezzo ed è quindi in grado di indicare esattamente a polizia e carabinieri dove intervenire.

Il successivo passaggio, sempre in accordo con la Prefettura, sarà quello della videosorveglianza: telecamere interne le cui immagini possano essere trasmesse non solo alla centrale degli autobus ma anche alle sale operative delle forze dell’ordine. Sui nuovi mezzi ci sono, è chiaro che l’operazione di aggiornamento di tutti i pullman è più complessa. Intanto l’ultimo episodio è ormai chiaro. Due persone a bordo, birre e bottiglie a disposizione, la richiesta pressante di cambiare destinazione, la risposta cortese del conducente. Fino all’inevitabile no. "Non siamo tassisti". E a quel punto la richiesta di aprire le porte: alla fermata, naturalmente. Sono stati accontentati ma hanno voluto condire l’operazione con un calcio violento assestato alla porta. Con il risultato di spaccarne il vetro e di rendere l’intero autobus inutilizzabile.

Che è poi l’altra faccia delle minacce e delle violenze anche non clamorose come quella di due giorni fa: già molti mezzi a disposizione non sono nuovissimi, se poi vengono presi anche a calci addio. E a quel punto riparazioni e ripristini chiedono tempo e gli inevitabili disagi si spalmano a macchia d’olio sul resto dei passeggeri. Lì dove la pazienza non è una delle località servite dalle linee urbane: ma un genere di prima necessità ormai in rapido esaurimento.