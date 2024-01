In auto con la droga. Trentenne arrestato

Circola in auto con atteggiamento nervoso e irrequieto a Terontola, i carabinieri lo notano e lo controllano scoprendo che nasconde in un trolley 325 grammi di marijuana. Così un 32enne residente nella provincia di Brescia è stato bloccato. La droga era in una specie di doppio fondo. Al controllo, il 32enne mostra evidenti segni di nervosismo, così una pattuglia lo ha perquisito. All’esito di questa attività, i carabinieri hanno trovato nella valigia da viaggio un involucro in cellophane con la sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. Arrestato in flagranza di reato perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio, il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a

Cortona. Poi nel processo con rito direttissimo ad Arezzo, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma.