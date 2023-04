"In arte Son Chisciotte" di Boncompagni al Dovizi di Bibbiena

Questa sera alle 21 al Teatro Dovizi di Bibbiena, va in scena "In arte Son Chisciotte" di Samuele Boncompagni liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes con Luisa Bosi, Elena Ferri e le musiche di Massimo Ferri eseguite dal vivo da I solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: con Luca Roccia Baldini al basso, cajon Massimo Ferri chitarra, oud, mandolino Gianni Micheli al clarinetto, fisarmonica Mariel Tahiraj violino.

Una nuova prova per il Fantasioso nobiluomo della Mancia, cavaliere errante, disfacitore di offese, raddrizzatore di torti. Uno spettacolo teatrale sulle sue gesta, oggi ancor di più è un’impresa donchisciottesca. In un teatro vuoto, dove tutto è a vista, due attrici, quattro musicisti, una scenografa e un tecnico, errano tra le pagine del capolavoro di Cervantes provando a metterle in scena: questa è la prova. Contro quali mulini a vento si muoveranno? E i giganti? Che non siano quelli "della montagna". Falso, finto, sogno, realtà: forse a pancia vuota e col vento nella testa, due Dulcinee diventano Chisciotte e saltano in sella a questa mirabile storia dove, di sicuro, ci piove dentro. Chisciotte: cavaliere singolare, femminile plurale.