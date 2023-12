"In arte son Chisciotte", Boncompagni e i solisti dell’Oma a Cavriglia

Questa sera domenica 10 dicembre alle 21,30, appuntamento al teatro Comunale di Cavriglia, dove prenderà il via la Stagione Teatrale 20232024, realizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Saranno sei gli appuntamenti, in programma da dicembre a marzo, con autori e interpreti di primo piano nella scena nazionale.

Il sipario si alzerà , appunto, questa sera con "In arte sono Chisciotte".

Uno spettacolo di Samuele Boncompagni, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, con Luisa Bosi ed Elena Ferri. Le musiche di Massimo Ferri sono eseguite dal vivo dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

La piéce teatralw narra una nuova prova per il fantasioso nobiluomo della Mancia, cavaliere errante, disfacitore di offese, raddrizzatore di torti.

Uno spettacolo teatrale sulle sue gesta, oggi ancora di più, è un’impresa donchisciottesca.

In un teatro completamente vuoto, dove tutto è a vista, due attrici, quattro musicisti, una scenografa e un tecnico, errano tra le pagine del capolavoro di Miguel de Cervantes, provando a metterle in scena: questa è la vera prova.

Contro quali mulini a vento si muoveranno? E i giganti? Che non siano quelli "della montagna".

Falso, finto, sogno, realtà: forse a pancia vuota e col vento nella testa, due Dulcinee diventano così Don Chisciotte e saltano in sella a questa mirabile storia dove, di sicuro, ci piove dentro.

Il botteghino sarà aperto questa sera dalle 20 e 30 a teatro prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 338 2436130 o allo 055 9669733.