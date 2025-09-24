Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaIn arrivo una due giorni di iniziative nel segno di Giosuè Carducci
24 set 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. In arrivo una due giorni di iniziative nel segno di Giosuè Carducci

In arrivo una due giorni di iniziative nel segno di Giosuè Carducci

Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti...

Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti...

Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti...

Per approfondire:

Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906: "San Martino". L’incipit "La nebbia agli irti colli" è diventato infatti molto familiare per giovani e studenti. Dopo il successo delle attività dedicate a Francesco Petrarca e alla poesia realizzate lo scorso anno e la sensibilità mostrata da genitori e bambini per la parola poetica, la Biblioteca Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria La Casa sull’albero, propone una rassegna che s’ispira ai versi suddetti e laboratori che prendono spunto dalle atmosfere autunnali.

Sabato 27 settembre alle 10:30 per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati è la volta di "Se fossi un fungo", laboratorio poetico per scoprire una delle manifestazioni più affascinanti della flora del bosco e scegliere quella che ci somiglia di più. Si prosegue alle 16:30 per bambini dai 6 ai 10 anni con "Buonanotte orso". Tanti animali, api, chiocciole, ghiri, lucertole, lumache, rane, tassi, puzzole, rospi vanno in letargo con l’inizio dell’autunno. Ma cos’è esattamente il letargo? E cosa fanno questi animali mentre dormono? Cosa sognano? Il laboratorio permetterà di scegliere il proprio animale guida e scrivergli una canzone della buonanotte in versi per il suo lungo riposo.

Domenica 28 settembre alle 16:30 la proposta per tutte le età è il "Museo collettivo delle foglie cadute" con Ilaria Gradassi. Un laboratorio e un momento di condivisione pensato per festeggiare la poesia con letture, osservazione della natura e libertà d’immaginazione e per realizzare un museo collettivo che racconti l’autunno con parole e figure. Incontri gratuiti su prenotazione: [email protected], o 0575377913.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LibriAutunno