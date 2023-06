In arrivo dalla guerra per Rondine Presidente della Cei qui da Kiev Dagli Usa ecco il numero 2 dell’Onu

di Alberto Pierini

Riparte da Kiev, nel cuore della guerra, dove era stato mandato dal Papa come suo massimo rappresentante. E arriva a Rondine senza passare dal via. Matteo Maria Zuppi, cardinale di mestiere, è il presidente della Cei: ha ereditato il ruolo da un altro innamorato perso della Cittadella, Gualtiero Bassetti. Era stato lui negli ultimi mesi della sua avventura alla guida dei Vescovi a disegnare la nuova missione del borgo: il Progetto Mediterraneo.

Domenica i giovani scelti erano a Roma dal Papa. Intanto Zuppi raccoglie il testimone da Bassetti. Il suo arrivo dall’Ucraina si condirà così di un ingrediente: l’incontro con le ragazze del paese sotto attacco, che qui sull’Arno convivono con quelle russe.

E’ la prima tappa del Festival di Rondine. Si chiama "Youtopic" non per vezzo ma perché nel suo piccolo la cittadella prova a dare del tu al mondo. E la quattro giorni di giugno ne diventa una sorta di sigillo. Una festa scritta con i piedi. I piedi di migliaia di marciatori che domani imboccheranno la Setteponti in direzione Quarata. Per poi scendere verso Ponte Buriano e risalire verso il borgo, su quella stradina bianca che sarà chiusa, un po’ come la Setteponti durante il transito dei marciatori.

Partenza alle 9.30 dal piazzale dell’ex Ipercoop, quindi avanti. Addosso le magliette bianche elaborate da Beppe Angiolini, il nuovo compagno di squadra della Cittadella, nessuna bandiera se non quelle della pace. Ma nessuna preclusione a chicchessia.

E di sicuro non al mondo dell’Onu. Perché già da domani sarà dalle nostre parti Miguel Ángel Moratinos. Era stato lui a siglare con Rondine un protocollo d’intesa con l’Unaoc, l’Alleanza delle Civiltà, un organo incaricato di sviluppare la costruzione della pace ed il dialogo interculturale nel mondo. L’ultimo faccia a faccia degli studenti con il palazzo di vetro, sia pur da remoto. Una scelta voluta un anno fa dal segretario generale Antonio Guterres. E che pochi mesi fa era stato firmato da Miguel Angel Moratinos, il sottosegretario generale.

Ministro degli esteri spagnolo per oltre sei anni, al centro di vibranti trattative diplomatiche per la pace in Medio Oriente, incarichi diplomatici a pioggia. Come Guterres aveva promesso di affacciarsi a Rondine. Prima di Guterres mantiene l’impegno. Il suo arrivo è fissato per domani.

E sarà in prima fila quando nell’immediato dopo pranzo parlerà il cardinale Zuppi, vincendo il jet lag dei viaggi aerei dalla guerra fino alle nostre sponde, quelle dell’Arno.

A lui starà inaugurare i gruppi di lavoro, quattro giorni di incontri serrati, di confronti. Protagonisti fissi gli studenti in arrivo dai Paesi in guerra. Saranno loro a raccontare la loro testimonianza in coda alla marcia, così come avevano fatto un anno fa, quando la guerra era appena cominciata. Riannoderanno il filo da lì: ma più forti di allora. A tavola russi e ucraini almeno qui vanno d’amore e d’accordo. Che dunque sia possibile?