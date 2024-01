In arrivo 4 milioni e mezzo per nuovo hospice del San Donato

Arezzo, 19 gennaio 2024 – “Desideriamo esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Regione Toscana nell’ambito della Conferenza delle Regioni per il settore sanitario e che oggi trova conferma concreta nelle risorse, che ammontano ad oltre 61 milioni di euro, per la nostra Regione.

Fondi che andranno a garantire la realizzazione di interventi in tutto il territorio toscano”, dichiarano i Consiglieri Regionali del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e Lucia de Robertis.

“In particolare vogliamo evidenziare il risultato raggiunto per la nuova struttura dell’Hospice su Arezzo, che si collocherà nell’area del Pionta. Un’opera attesa e per la quale abbiamo ci siamo impegnati, come consiglieri e rappresentanti regionali, assieme alle istituzioni locali e per la quale oggi possiamo veramente parlare di imminente realizzazione.

I fondi per la realizzazione del nuovo Hospice di Arezzo sono previsti dal Ministero tramite l’ex art. 20 ed ammontano a 4,5 milioni di euro. “Questa nuova struttura avrà otto camere di degenza e due locali di day-hospice, oltre, naturalmente, a spazi destinati ai servizi per il personale dipendente, spogliatoi, sale riunioni ed un’area di preparazione dei farmaci.

Si tratta, concludono Ceccarelli e De Robertis, di un servizio importante che riguarda persone e famiglie che affrontano una situazione difficile e hanno la necessità di essere presi in carico da parte del sistema sanitario pubblico che deve mettere al loro servizio una struttura adeguata e un team di specialisti qualificati.”