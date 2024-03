In 3 senza stipendio da mesi. Il caso al bar dell’ospedale. E il sindaco scende in campo

SANSEPOLCRO

"Stiamo lavorando con la Asl Toscana Sud Est per la rescissione del contratto con l’attuale gestore e per predisporre un altro bando, ma purtroppo i tempi non saranno brevi. La situazione mi sta molto a cuore, in particolare per le tre persone, che in maniera encomiabile, continuano a lavorare per erogare un servizio a personale e dipendenti del plesso ospedaliero, nonostante non vengano pagati da mesi". Sono le parole del sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti che si è preso a cuore la situazione dei tre operatori del bar dell’ospedale della Valtiberina, i quali lavorano da oramai diversi mesi senza percepire stipendio e che lo scorso 2 marzo, un sabato, si resero autori di una singolare forma di protesta: esercizio chiuso e colazione offerta in portineria, come avevano scritto su un foglio appeso all’ingresso dello stesso bar.

È stata l’unica eccezione, l’unica manifestazione forte, nel contesto di un lungo periodo nel quale i tre bravissimi giovani (due ragazze e un ragazzo) stanno continuando a garantire un servizio puntuale all’utenza, nel rispetto dei due turni giornalieri, che abbracciano l’arco temporale fra le 6 e le 15.

Anche questa specifica situazione – dispiace dirlo – è sintomatica di un trend che coinvolge più in generale l’intero plesso ospedaliero biturgense, nonostante l’impegno che ha garantito la neo-direttrice sanitaria. Una situazione che stenta a sbloccarsi, al contrario di quelli che erano gli auspici di tutti e anche di una logica che, specie dopo quanto avvenuto circa un mese fa con l’apposizione delle scritte sulle vetrate del bar. Sembrava quindi che nel giro di poco tempo la questione si sarebbe risolta, invece lo stallo perdura.