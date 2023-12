In 2000 pronti a fare festa. Il piano in Sant’Agostino per un Capodanno sicuro

di Matteo Marzotti

AREZZO

Piazza Sant’Agostino si prepara ad ospitare il conto alla rovescia, la festa all’aperto organizzata dal Comune per salutare il 2023 e accogliere nel modo migliore l’anno che verrà. I preparativi, non certo quelli riguardanti scaletta e ospiti ormai definiti da settimane, sono in pieno svolgimento così come la macchina organizzativa, quella che magari passa in secondo piano, non è evidente agli occhi dei festaioli, ma quanto mai necessaria per la sicurezza quando si organizzano manifestazioni di questa portata. Già perchè numeri alla mano la capienza di Piazza Sant’Agostino è stimata sulle 2000 persone. I tavoli tecnici sul fronte della sicurezza hanno dettato le consuete linee guida. Ecco allora che per la festa in piazza degli aretini saranno al lavoro - solo sul fronte sicurezza - oltre agli agenti di Polizia, Carabinieri e vigili urbani anche 23 steward posizionati agli accessi dell’area per chi arriverà da via Crispi e da Corso Italia. A loro il compito di ispezionare borse e zaini, di evitare che possano entrare oggetti contundenti o materiali pericolosi, ma anche di contare gli accessi a Sant’Agostino dove i vari artisti, tra cui gli Editors, si alterneranno. Tra l’altro è stata firmata l’ordinanza che dispone nei giorni di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio il divieto di accendere fuochi d’artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in tutta l’area del centro storico della città (ztl A e B).

Inoltre, dalle 12 di domenica alle 7 di lunedì, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali, che siano in sede fissa, temporanei o in area pubblica, compresi laboratori artigianali e distributori automatici di qualsiasi tipo i cui locali si trovano in piazza Sant’Agostino, nell’area di via Garibaldi compresa tra Corso Italia e via della Minerva, nel tratto di via Margaritone compreso tra piazza Sant’Agostino e via Pietro Aretino, nella galleria Benedetto Cairoli e nell’area di via Pietro Aretino, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine. È inoltre vietato a chiunque, all’interno del perimetro delimitato dalle strade e piazze suddette, portare e usare contenitori dello stesso genere od oggetti funzionali a offendere. Le violazioni verranno punite con sanzioni fino a 200 euro. In campo anche due ambulanze con i rispettivi equipaggi, compresa la presenza di un medico oltre ad una squadra di vigili del fuoco per un San Silvestro di festa ma soprattutto in sicurezza.