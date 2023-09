In 10.000 al Perdono di Montevarchi

Arezzo, 05 settembre 2023 – Un “Perdono” da record a Montevarchi con oltre 10 mila presenze. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: "Ringrazio tutta la nostra comunità per il grande impegno al servizio di storia e tradizione” Boom di visitatori per la Festa del Perdono a Montevarchi, con migliaia di persone che hanno invaso piazzale Allende, centro storico, passando per piazza della Repubblica e piazza XX settembre. Spalti gremiti e tutto esaurito nella giornata di domenica per la sfilata della Rievocazione storica e per le finalissime del Gioco del Pozzo, con la mezzina conquistata dal Gonfalone di S. Maria che si è imposto per 16 a 15 contro S. Lorenzo, in una “gara” molto combattuta che ha divertito il pubblico.

Un entusiasmo che ha coinvolto il noto influencer fiorentino “Wikipedro”, tanto da considerarsi ormai un “amico” di Montevarchi e dei giocatori. Toccante il momento del riconoscimento che il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha voluto dare all’artista montevarchino Licio Casini per l'attaccamento alla città e per aver realizzato il primo stendardo come ulteriore trofeo per il vincitore del pozzo. Tanta partecipazione in tutti gli eventi in programma, dalle mostre in Palazzo del Podestà, con le scipare d’autore di Vincenzo Nasuto, alle fotografie con i “ritratti di famiglia” di Enzo Righeschi, l'esposizione al Chiostro di Cennano, a cura dell’Associazione Fotoamatori F. Mochi, che ritrae “Montevarchi come era e come è”, con oltre 500 foto raccolte in un libro presentato per l’occasione nella giornata di sabato, ma anche gli “scatti dall’obiettivo”, le fotografie dei corsisti esposte al Museo del Cassero, fino alle opere della galleria Magiotti e i disegni dei bambini nella mostra allestita in via Poggio Bracciolini.

Un successo di presenze per la 41° gara podistica "Trofeo Siro Noferi", ma anche per tutti gli spettacoli organizzati in piazza XX settembre e per le attività promosse dalle società sportive in piazza della Repubblica che hanno colto l'interesse di tanti ragazzi come primo approccio allo sport. Piazza stracolma anche per il tradizionale appuntamento con la tombola organizzata dalla Misericordia di Montevarchi, seguito dalla novità assoluta, l’Aperi “rock-ino”, l’aperitivo il cui protagonista principale è stato il “rocchino di sedano”, la specialità del Perdono. La serata è stata animata dagli Angeli in Blue Jeans, con la sfilata e la vendita delle sciarpe d’autore di Vincenzo Nasuto, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e Fondazione Monnalisa Onlus. Il ricavato dell’intera serata è andato in beneficenza al Progetto Scudo. “Un grande impegno e un duro lavoro di tutta la comunità di cui andiamo sempre particolarmente orgogliosi – afferma il Sindaco – voglio ringraziare le tante associazioni e le realtà montevarchine che hanno collaborato al nostro Perdono con l'obiettivo principale di celebrare storia e tradizione, ma anche un’occasione per rafforzare il nostro essere comunità" “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco – afferma l’assessore Sandra Nocentini – alle nostre associazioni, ai tanti volontari, ai nostri uffici che hanno contribuito a realizzare un ricco programma che si concluderà venerdì 8 settembre con la solenne processione. Ritengo che la sinergia con la comunità e l’amore per la nostra città abbiano dato buoni frutti” Questa sera 5 settembre, alle ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo clou, la commedia “tre maledetti amici” con tre mostri sacri della comicità italiana, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber e Nino Frassica. Un evento che solitamente viene allestito nei grandi teatri e che i tre comici hanno scelto di portare in piazza Varchi, a Montevarchi, confermando quanto la città sia ormai inserita nei circuiti culturali di livello nazionale. Alle ore 23.30 circa, il gran finale in piazza XX settembre con lo spettacolo pirotecnico musicale.