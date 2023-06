Impronte Emotive", Street Art realizzata da adolescenti e adulti in carico al servizio di salute mentale USL Sudest"

Un’opera di Street Art realizzata da un gruppo di adolescenti e adulti in carico al servizio di salute mentale della USL sudest del Valdarno. E’ nato, così, il progetto "Impronte emotive", una bella idea dell’associazione di promozione sociale Aldebaran che dal 2005 è costituita da un gruppo di operatori, persone e familiari che prestano la propria opera al fine di favorire la promozione e l’inclusione sociale di persone con fragilità psichiche nel territorio. E’ stato, in pratica, realizzato un murales su di una cabina Enel in via San Tito a Terranuova Bracciolini dove hanno lavorato più di 15 persone che, seguite dal formatore Vincenzo Di Martino, si sono dilettate nel creare un proprio soggetto in maniera libera con una palette ristretta di colori, per garantire così l’uniformità del dipinto integrale. Un qualcosa di diverso, un classico spazio che racconta emozioni, pensieri e storie che sarà inaugurato questo sabato 24 giugno: "Come amministrazione, afferma l’assessore al sociale Sara Grifoni, Siamo felici di consegnare alla comunità un murales che parla ai ragazzi e racconta dei ragazzi, delle loro fragilità ma anche dei loro sogni. Un valore aggiunto che impreziosisce uno spazio urbano, colorandolo di vitalità". L’obiettivo principale, come ha ricordato Veronica Ugolini dell’associazione Aldebaran, è quello di offrire uno spazio aperto di espressione in cui giovani potessero mettere in gioco le proprie capacità e le proprie emozioni grazie, sopratutto, al prezioso coinvolgimento di Enel Toscana: "L’iniziativa rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana promosso a livello nazionale e locale dall’azienda - aggiunge Emiliano Maratea responsabile degli affari istituzionali di Enel - Il progetto prevede che le cabine e gli asset elettrici della società siano trasformate in opere di street art, firmate da writer e artisti di strada. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica trasformando manufatti importanti dal punto di vista tecnico anche in tele a cielo aperto".

Massimo Bagiardi