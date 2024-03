Imprese rosa, altro calo. Sono meno di 1 su 4. La crescita del terziario scende la ristorazione

di Matteo Marzotti

AREZZO

Commercio al dettaglio e all’ingrosso, ma anche agricoltura attività manifatturiere, ristorazione, attività scientifiche e tecniche, ma anche costruzioni. Ecco la fotografia delle imprese femminili sul territorio aretino. I dati sono quelli forniti dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Per la precisione alla data del 31 dicembre scorso in provincia di Arezzo erano attive qualcosa come 8.440 imprese femminili. Un numero che tiene conto di quelle realtà in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne. Numero che rispetto allo stesso periodo del 2022 registra una flessione di poco superiore al due per cento (-2,3%). Nel complesso l’analisi dei dati evidenzia come quasi un quarto delle imprese aretine siano "rosa". Per la precisione si parla infatti di un 23,9% sul totale delle imprese dell’intera provincia di Arezzo.

Ma quali sono i settori principali? Al primo posto in questa speciale classifica figurano le imprese che si occupano di commercio all’ingrosso e al dettaglio con 1.918 attività, pari al 22,7% delle imprese femminili totali. Al secondo posto ecco l’agricoltura, ma anche la silvicoltura e la pesca che annoverano 1.617 imprese pari al 19,2%. La classifica prosegue poi con le attività manifatturiere con 1.049 imprese, quindi "altre attività di servizi" con 935 realtà imprenditoriali e poi le attività legate alla ristorazione e ai servizi di alloggio con 768 nominativi in elenco che rappresentano il 9,1% del totale dell’universo rosa. Ma tra le imprese presenti nell’elenco figurano anche attività immobiliari (481), noleggio e supporto alle imprese (269), attività professionali scientifiche e tecniche (226).

Prendendo in esame anche l’universo maschile, e quindi allargando il raggio di interesse, ecco allora che il settore dell’istruzione che annovera 52 imprese equivale al 35,4% del totale. La sanità e l’assistenza sociale addirittura sale al 36% con 63 attività, mentre le "altre attività di servizi" sono più del 59% del totale. L’agricoltura vanta un non trascurabile 29,4% mentre la risotrazione e i servizi di alloggio guidati da donne sono il 31,7% analizzando tutti i dati provinciali.

Ma i numeri come detto segnalano un segno meno nel passaggio dal 2022 al 2023. Tra i principali settori quelli che hanno contribuito a determinare un saldo negativo nella variazione da un anno all’altro sono l’agricoltura (-2,2%), il manifatturiero (-6,2%), costruzioni (-4,3%), commercio (-2,8%), alloggio e ristorazione (-3%).

Se da un lato ci sono delle perdite dall’altro ci sono segnali di crescita e fanno tutti parte del terziario. Le attività immobiliari salgono del 2,3%, quelle professionali e tecniche dell’1,3% mentre i servizi all’imprese registrano un +2,7%. Sempre in tema di crescita nell’arco di dodici mesi ecco salire le attività di servizi con l’uno per cento in più, mentre il settore dell’istruzione ha chiuso il 2023 con un salto dell’8,3%, dato più alto in assoluto riguardante le variazioni annuali.