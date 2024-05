Impresa florovivaistica ricerca operai agricoli

2 OPERAI AGRICOLI

Si cercano operai agricolo per azienda florovivaistica di Castiglion Fiorentino, per la semina, l’irrigazione e la manutenzione delle piante di produzione; oltre che la preparazione degli ordini da consegnare e l’eventuale vendita diretta al cliente. L’esperienza nel settore è gradita, ma non indispensabile per l’assunzione. È richiesta ed è necessaria la capacità di lavorare in squadra, di stare al pubblico, di lavorare in multitasking e di adattarsi alle necessità lavorative del momento. La ricerca è motivata dalla necessità di ampliamento dell’organico. Si tratta di un lavoro con orario spezzato, nel fine settimana, a turni a tempo determinato. Codice: AR-225480. Scadenza: 30 maggio.