Impresa di costruzioni ricerca manovale edile

1 MURATORE

Si ricerca muratore con esperienza per azienda edile di Montevarchi. Richiesto possesso delle patenti B, C e D e disponibilità alle trasferte in ambito regionale. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Lingua italiano. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-219032. Scadenza: 21 marzo.

1 MANOVALE EDILE

Si ricerca manovale edile per impresa di costruzioni, ristrutturazioni e restauri di Foiano. La figura dovrà occuparsi della preparazione dei materiali necessari al muratore per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati nonché dell’applicazione dell’intonaco e del cappotto interno ed esterno nelle abitazioni. Lavoro full time, tempo indeterminato. Lingue: greco, albanese, italiano. Patenti: D, C, B. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Codice: AR-218839. Scadenza: 21 marzo.