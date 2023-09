Impianto sportivo intitolato alla memoria di Roberto Lorentini

Taglio del nastro per l’impianto sportivo di via Pisacane, intitolato a Roberto Lorentini, il medico morto a Bruxelles in occasione dei tragici episodi avvenuti allo stadio Heysel nel 1985. "La nostra fortuna è che esiste un terreno fertile costituito dalle associazioni sportive e tra queste, per Pescaiola è emersa la Fortis Arezzo, da sei mesi aggiudicataria del campo per i prossimi 25 anni. In pochi mesi ha terminato i lavori previsti dal bando per un totale di 200 mila euro" ha spiegato l’assessore Scapecchi.