Impianto eolico nel mirino: "Altri rischi per il territorio". Il nuovo appello del comitato

PIEVE SANTO STEFANO

Timori per il progetto di impianto eolico industriale "Passo di Frassineto", che prevede sette aerogeneratori alti 180 metri, interessando i territori dei Comuni di Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sansepolcro, non dimenticando quelli del versante romagnolo dell’Appennino.

È quanto sottolinea il comitato Appennino Sostenibile, che esorta a "una seria presa di coscienza da parte delle istituzioni toscane dei rischi che corre questo territorio ed è altrettanto importante che i cittadini siano informati e che ciascuno prenda posizione per evitare ogni forma speculativa rispetto la transizione energetica".

Il comitato spiega in una nota che "la Regione Toscana ha pubblicato la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Fera relativa all’impianto", che interessa "il crinale che si sviluppa da Poggio Sambuco a sud fino a estendersi a nord rispetto al Passo di Frassineto", a ridosso dal valico di Viamaggio e a meno di tre chilometri dai nuclei storici di Poggio, Arsicci e Valdazze, dall’Eremo di Cerbaiolo e dalle aree naturali protette del Bosco di Montalto e dell’Alpe della Luna".

Per il comitato "della ditta Fera sono anche le sette pale di Badia del Vento, il cui progetto è ugualmente in carico presso gli uffici competenti della Regione Toscana, diversi dei quali hanno già espresso parere favorevole, nonostante le molteplici criticità evidenziate dalla Regione Emilia Romagna e da diverse associazioni". Il comitato evidenzia anche come l’impianto "si insedierebbe vicino ad altri due progetti del Poggio dell’Aquila, portando a 10 il numero potenziale di torri in quella zona".

C.R.