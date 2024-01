Impianto: "contestato". Oggi l’incontro

Impianto di conglomerati bituminosi in località Ciapanella a Sansepolcro: le parti coinvolte si incontrano. L’appuntamento è per le 17 di oggi al bar-circolo di Gricignano per l’iniziativa pubblica che l’amministrazione comunale, assieme alla Proloco, ha organizzato per poter illustrare ai cittadini della frazione il relativo progetto. Per fare ciò, è stata coinvolta anche la ditta che lo ha presentato, in maniera tale che i tecnici della stessa possano spiegare ai presenti l’intervento che è stato previsto. Di fronte a questa disponibilità, il comitato "Difendiamo la campagna di Gricignano" intende ringraziare il sindaco e il vicesindaco per aver pianificato un incontro che sicuramente potrà contribuire a fare chiarezza su una vicenda che a Gricignano ha già creato grande apprensione. Contemporaneamente lo stesso chiede, sin da ora, di prevedere almeno un altro momento di confronto che possa consentire ai cittadini della frazione, oltre che ai membri del comitato e della Proloco, di esprimersi sul merito del progetto che sarà presentato. La richiesta viene avanzata con la consapevolezza del fatto che in questo primo appuntamento coloro che parteciperanno all’iniziativa non potranno far altro che ascoltare passivamente i tecnici che relazioneranno su quanto hanno prodotto senza di fatto avere la benché minima possibilità di intervenire, dato che la materia è complessa e che quindi, prima di potere esprimere un’opinione, è necessario studiare approfonditamente quanto sarà presentato. L’intento del comitato è infatti quello di non approcciare questa vicenda in maniera prevenuta, ma di sviluppare e diffondere una conoscenza che potrà giovare sia ai cittadini che agli altri soggetti sopra citati.