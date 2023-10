Impianto Aisa, ecco il piano del prefetto. Le misure di emergenza in caso d’incidenti Il Prefetto di Arezzo ha approvato il primo Piano di emergenza esterna per un impianto di stoccaggio e gestione rifiuti. Il documento è frutto di un tavolo interistituzionale e del contributo del gestore dell'impianto. Un passo importante per diffondere la consapevolezza dei rischi e rafforzare la cultura della tutela della salute.