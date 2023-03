Impianti sportivi, è scontro sulle gestioni "Strutture nel degrado e costi altissimi"

AREZZO

"Tanti auguri alla Fortis Arezzo per l’impegno che si è assunta nell’adottare il campo sportivo di Pescaiola accollandosi le spese per 200 mila euro. Complimenti anche all’assessore Scapecchi che non ha perso l’occasione di dimostrare nuovamente la scarsa conoscenza del mondo sportivo e delle problematiche legate alle associazioni dilettantistiche" così i consiglieri Pd, Giovanni Donati e Alessandro Caneschi. "Ormai la gestione delle strutture sportive, fin quando ci sarà Scapecchi, sarà quella di monetizzare più possibile senza pensare allo scopo sociale che gli impianti rivestono nella nostra comunità. Fare bandi per la gestione è il sistema giusto, ma le strutture dovrebbero essere messe a bando in una condizione igenico-sanitaria e di sicurezza normale e non accollare alle società interventi che il Comune, in quanto proprietario degli impianti, dovrebbe eseguire obbligatoriamente" continuano.

"Lo specchio dell’attività politica di Scapecchi sono l’impianto di Policiano, per il quale non è stato in grado di trovare una società sportiva per la gestione, lasciando questa bellissima struttura nell’abbandono totale, la Maratona dello Stadio Città di Arezzo, una vera e propria discarica a cielo aperto, e per finire i campi sportivi gestiti dal Comune".