Impianti fotovoltaici. Azienda cerca elettricista

1 ELETTRICISTA

Iris, azienda operante nella realizzazione di impianti fotovoltaici di tipo industriale e di grande taglia, ricerca un capo cantiere elettricista per la realizzazione di impianti fotovoltaici, dell’impiantistica industriale, oltre che cabine di trasformazione MT/BT. È richiesta esperienza pluriennale nel settore della realizzazione di impianti fotovoltaici, dell’impiantistica industriale, oltre che nelle cabine di trasformazione MT/BT. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-217186. Scadenza: 12 marzo.

1 ELETTRICISTA

Si ricerca un apprendista elettricista per azienda di Arezzo per l’installazione, la manutenzione, la riparazione di impianti elettrici nelle abitazioni. Lavoro full time. Lingue: bengali e arabo. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale. Codice: AR-217214. Scadenza: 7 marzo.