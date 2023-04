Impasse Medioetruria Ghinelli rompe il silenzio e scrive a Giani e Salvini "Rigutino la scelta top"

di Federico D’Ascoli

Tra Eugenio e Matteo sta nascendo un’affiatamento imprevedibile: "Ho grande rispetto perché di Salvini in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare in cui mi ritrovo...". Il complimento spiazzante e che ha creato qualche polemica di Giani al leader leghista arriva proprio nel giorno in cui il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha inviato una lettera ufficiale ai due sul tema di Medioetruria. La stazione dell’alta velocità sembrerebbe proprio l’occasione giusta per dimostrare, al di là delle parole, quella "logica del fare" che, a detta del governatore toscano, lo accomuna al ministro dei Trasporti. Sull’infrastruttura che dovrebbe servire la Toscana meridionale e l’Umbria si assiste da mesi a un dibattito fatto di prevedibili tatticismi e inutili campanilismi. L’esatto contrario della "logica del fare" evocata dal presidente della Regione: basti dire che da ottobre dovrebbe essere costituito un tavolo tecnico per valutare, dati alla mano, la migliore delle locazioni possibili ma ancora non se ne hanno notizie.

Proprio per riportare il dibattito su concetti operativi e di vantaggio economico per ognuna delle ipotesi in campo il sindaco ha deciso di rompere il silenzio inviando una lettera a Giani, inoltrandola per conoscenza anche a Salvini. I contenuti della missiva su carta intestata del Comune sono top secret anche se è facile immaginare che il tema sia la localizzazione a Rigutino di Medioetruria, chidendo di superare i campanilismi che stanno caratterizzando il dibattito. Pochi giorni fa il consiglio provinciale aveva deliberato all’unanimità a favore della soluzione alla periferia sud della città. La soluzione migliore per intercettare i flussi di passeggeri, secondo uno studio del 2015 della Regione Toscana (che indicava Creti come l’unica possibile alternativa) corroborato nel 2014 dal Piano regionale dei Trasporti dell’Umbria che ora la giunta Tesei con l’assessore Melasecche sta cercando di bypassare, anche se ci sarà da andare a modificare quello che è un documento ufficiale valido fino al 2024.

Un paradosso evidenziato da Ghinelli, mentre l’assessore regionale umbro alle Infrastrutture ha chiesto la convocazione del Tavolo tecnico: "Sulla scelta della localizzazione le infrastrutture stradali sono determinanti, poiché l’80% degli utenti sceglie l’auto per recarsi in queste stazioni – ha spiegato Melasecche – serve buon senso e rispetto reciproco. L’obiettivo principale dev’essere la realizzazione dell’opera".

"Per questo – ha proseguito Melasecche – non si devono avanzare richieste specifiche di localizzazione, ma aprire innanzitutto un fronte solidale per ottenere dal governo l’assenso a quell’opera e solo poi riflettere sul dove. Ci si è per questo astenuti - conclude - dal produrre studi e contro-studi di parte, ma si attende con interesse e fiducia la convocazione del tavolo previsto dall’accordo firmato alcuni mesi fa da entrambi i presidenti delle Regioni, convinti che debba sempre prevalere uno spirito di solidarietà. Collaborare conviene sempre a tutti".

Sulla questione Medioetruria incombono, purtroppo, anche le elezioni di Siena. Candidati a iosa e risultato imprevedibile. Possibile che il passaggio elettorale allunghi tempi già di per sé interminabili. A meno che non vinca davvero la "logica del fare".