Imbuto A1: la rabbia dei camionisti. "In trappola, urgente la terza corsia"

Arezzo, 16 luglio 2023 - "Siamo in trappola, prigionieri di ottanta chilometri d’asfalto che ogni giorno diventano un’odissea". Trappola, prigionieri, odissea: Giuseppe Brasini guida camion da quarant’anni, conosce ogni metro del tratto aretino dell’Autosole e oggi lo descrive così, senza giri di parole. È al timone dell’azienda che ha fondato e con lui lavorano ventisette camionisti ma la strada resta il suo passepartout per il mondo. Perché a sentirlo parlare si capisce che il mestiere lo ha scelto "per passione. Ti consente di viaggiare tantissimo e scoprire paesi e città dove magari ti fermi per le ore di riposo". Bello sì, e pure "gratificante professionalmente rispetto a quarant’anni fa quando ho iniziato, con veicoli sempre più performanti e dotati di comfort". Bello sì, se non fosse per quel nastro d’asfalto che taglia parallelo il fianco di Arezzo e collega i caselli Valdichiana e Valdarno con il nord e il sud d’Italia.

"È indispensabile e urgente realizzare la terza corsia anche nel tratto aretino, ormai ridotto a un collo di bottiglia dove viaggiare è diventato un’impresa, anzi ripeterei le parole trappola e odissea per rendere più chiaro il concetto". Sa che esiste un progetto rimasto nel cassetto da 37 anni come "nel caso della Due Mari non ancora completata", sbuffa. Non a caso rilancia l’urgenza: "Il tratto a due corsie non basta più a contenere flussi di traffico sempre più consistenti. Aumenta il rischio di incidenti". Come qualche giorno fa, all’altezza di Incisa, altro snodo strategico dove la terza corsia arriverà fino al Valdarno. "Uno dei miei camionisti è rimasto coinvolto in un tamponamento. Del resto, quando si creano code, i tamponamenti tra veicoli, comprese le auto, sono molto frequenti". Terza corsia senza se e ma.

Brasini segnala un’altra necessità che testa ogni giorno percorrendo l’autostrada: "Già adesso la terza corsia nel tratto fiorentino risulta insufficiente rispetto ai flussi di traffico; per questo occorre pensare a una corsia più ampia nella parte aretina ancora da fare". Pensa addirittura a una "quarta corsia proprio nel punto più strategico dell’Autosole. Si tratta anche di una questione di sicurezza che non può essere sottovalutata. Il traffico è talmente intenso che in questa sorta di “strettoia“ tra i punti a nord e a sud dove la terza corsia c’è già , basta un piccolo rallentamento a creare un pericolo per i tamponamenti a catena. Con due corsie, è impossibile smaltire il traffico. Per questo parlo di trappola: attraversandolo ogni giorno so qual è la situazione aretina, come quanto accaduto tre giorni fa dimostra".

Il riferimento è allo scontro tra due tir che ha tagliato l’Autosole in due tronconi e diviso l’Italia a metà: undici chilometri di coda, ore e ore in attesa di ripartire. Brasini azzarda un paragone "calibrato su ciò che vediamo sulla strada: ormai il tratto aretino dell’A1 ha la stessa intensità di traffico e di rischio incidenti delle tangenziali di Milano o del Gra di Roma. Automobilisti e camionisti sono in balìa di rallentamenti e ingorghi: tutto ciò ha un impatto diretto sugli orari di viaggio e riposo degli autisti e sulla giornata di lavoro. Si perdono ore preziose in coda". Ogni mese, per i suoi camion Brasini paga un pedaggio autostradale pari a "21mila euro e in cambio non abbiamo un servizio efficiente; aumentano i rischi e la manutenzione non è sufficiente".

Nella scala dei parallelismi non esita a collocare "il tratto aretino alla Salerno-Reggio Calabria". Un monito, in attesa della terza corsia "aretina".