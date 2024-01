Imbrattava mura e cartelli stradali: denunciato

LUCIGNANO

A 37 anni si divertiva a imbrattare le mura della cittadina e i cartelli stradali: per lui è scattata una denuncia, dovrà rispondere di danneggiamento e deturpamento di cose mobili altrui.

E’ successo tra Marciano della Chiana e Lucignano, nel cuore della Valdichiana. Tutto è iniziato da due denunce contro ignoti che erano state presentate nei mesi scorsi, d’estate, dal sindaco di Lucignano, Roberta Casini e dalla collega Maria De Palma, primo cittadino di Marciano della Chiana. I due sindaci avevano visto nel loro territorio una serie di cartelli stradali e mura comunali imbrattate, in almeno una decina di località diverse: c’era scritto, a caratteri cubitali, il numero 57 che verosimilmente per gli inquirenti stava a significare una sorta di inno alla libertà nella testa dell’autore, tutt’altro che un artista moderno. Così i carabinieri della stazione di Lucignano hanno iniziato la loro attività di indagine per risalire all’individuo che si divertiva con questo insolito passatempo.

Al termine della loro attività investigativa, i militari della stazione locale della compagnia di Cortona hanno così denunciato un soggetto di 37 anni di origine meridionale, con vari precedenti penali ma residente ormai da tempo nel territorio della Valdichiana. Il presunto autore dei murales dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria competente per danneggiamento e deturpamento di cose mobili altrui. "In queste ore si apprende che è stato identificato il responsabile degli imbrattamenti di alcuni muri del nostro territorio e non solo – dicono gli amministratori di Marciano – tutto questo è stato possibile anche grazie al lavoro della polizia municipale di Marciano della Chiana e all’acquisizione di video sorveglianza che hanno incastro il responsabile". Proprio in questi giorni l’amministrazione aveva reso noto il potenziamento dei sistemi di telecamere che monitorano il territorio: "Notizie come queste ci danno ragione e spingono l’amministrazione a proseguire sulla strada dell’implementazione di tutte le azione volte ad una maggior tutela e sicurezza del territorio e dei cittadini".