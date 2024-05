"Imago Dei". I balestrieri tentano il colpo

SANSEPOLCRO

È la domenica della "Imago Dei", la gara tributo fra i balestrieri delle due città che custodiscono il crocifisso ligneo del Volto Santo. Quella odierna è la terza edizione di una sfida iniziata due anni fa a Lucca, dove si torna dopo che nel 2023 si era gareggiato a Sansepolcro. I tiratori della Compagnia lucchese sono molto caricati: hanno perso in entrambe le precedenti circostanze (la prima volta rimontati dal 5-2 in loro favore), per cui sono intenzionati a diventare custodi del trofeo realizzato dall’artista biturgense Claudio Boncompagni, che è anche uno degli undici qualificati per Lucca assieme a Enzo Cestelli, Silvio Panichi, Matteo Casini, Dario Casini, Andrea Giovagnini, Alessandro Tizzi, Mauro Sonni, Maurizio Alessandrini, Stefano Tarducci (nella foto) e Andrea Barculli, con riserva Germano Barculli.

Il regolamento è lo stesso del Palio dei Rioni: undici tornate individuali e chi si avvicina di più al centro consegna un punto alla propria città, per cui al sesto punto la vittoria diventa matematica. La giornata inizierà abbastanza presto: alle 9.40, infatti, il corteggio partirà dalla sede della Compagnia Balestrieri di Lucca per raggiungere al Canto d’arco gli sbandieratori locali; alle 10.30 il momento religioso in cattedrale con l’omaggio al Volto Santo da parte anche della società di Sansepolcro, poi alle 11.30 esibizione degli sbandieratori di Lucca e dei musici dei balestrieri di Sansepolcro. il ritrovo nel campo di tiro (spalti delle Mura) è fissato per le 15.30, ora nella quale il corteo arriverà per il saluto e per la lettura del bando di gara, che avrà inizio alle 16.