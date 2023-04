"Images from sax and piano", concerto per Pieve Classica

Stasera alle 21.15 torna Pieve Classica al teatro Papini di Pieve Santo Stefano con il quarto appuntamento dal titolo "Images from sax and piano". Sul palco del Papini si esibiranno due giovani talenti della musica italiana, Ruben Marzà al sax e Andrea Astolfi al pianoforte per un concerto sul quale vi è attesa e curiosità. Ruben Marzà, figlio d’arte, nato nel 1993 a Sansepolcro, saxofonista e musicologo, si è laureato al Conservatorio Cherubini di Firenze. Ha vinto concorsi e suonato in Italia e in Europa da solista e con numerosi ensemble; con il "Quartetto Cherubini" si è esibito in oltre 100 concerti in Italia, Germania e Ungheria, fra cui per ben due volte nelle precedenti edizioni di Pieve Classica. Dottore di ricerca in Musicologia, scrive sulle riviste Amadeus e Suonare news. Diplomato presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Questa volta si presenta a PIeve con un inedito duo assieme al pianista Andrea Astolfi. Quest’ultimo ha studiato con Yang Su Cin e Giovanna Prestia e seguito masterclass con Pier Narciso Masi, Giuseppe Fricelli e Christophe Giovaninetti.

Nel 2014 ha vinto il Rock Contest di Controradio con il gruppo Beyond The Garden. Compositore e interprete, insegna pianoforte e propedeutica presso la Scuola di Musica "Il Trillo" a Firenze.