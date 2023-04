Ilaria bannata ancora su TikTok: "Così vincono i bulli"

Nuovo stop al profilo su TikTok. Protagonista, suo malgrado, è Ilaria Bidini (nella foto), la battagliera disabile aretina nominata Cavaliere della Repubblica, in prima linea nella battaglia contro il bullismo, nella vita di tutti i giorni e nel mare magnum dei social. Proprio qui, è stata nuovamente bannata dalla piattaforma preferita dai giovani. Una "platea" on line dove Ilaria si confronta con i ragazzi e al tempo stesso non si fa intimorire dalle offese che le vengono lanciate.

Nelle settimane scorse l’account di Bidini su TikTok era stato bannato, ma lei non si era persa d’animo e aveva spedito agli amministratori gli screenshot delle offese che aveva ricevuto. Ne era seguito il ripristino del profilo social, ma adesso è arrivata la nuova doccia fredda.

Ilaria, non ci sta e con il coraggio che la costraddistingue, ha postato un video su Facebook nel quale spiega con incredulità e amarezza l’accaduto.

"Questa volta non so nemmeno per quale motivo sia stata bloccata. Quello che mi fa arrabbiare è che se sei vittima di cyberbullismo, sui social devi stare zitto, altrimenti vieni bannato. Ti definiscono mostro, ti dicono che fai schifo e poi offendono anche i tuoi parenti. E come detto chi riceve le offese viene bannato. In questo modo si manda un messaggio sbagliatissimo".

Il racconto-denuncia di Ilaria, non tralascia una sottolineatura sul paradosso che sta vivendo. Per lei che combatte da sempre il bullismo, è infatti paradossale che "chi è bullizzato deve solo tacere".