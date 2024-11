Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 25 novembre 2024 – Domenica mattina presso l'impianto di Jesi, Carolina, Carlotta e Safira della Mammut Rugby, insieme alle compagne del progetto ARTE delle altre società toscane Under14, hanno battuto 51-36 le coetanee della selezione Marche. Ottima partita delle ragazze che stanno diventando un gruppo sempre più unito. Tanti gli aspetti su cui lavorare, ma il gruppo che si sta creando renderà tutto più facile. La Delegazione Mammut invece si trasferirà a Torino per il test match Italia-AllBlacks. Partita di grinta e gran cuore per la nostra nazionale che a tratti ha messo in difficoltà i mitici AllBlacks. Vittoria della Nuova Zelanda con una prestazione forse non troppo convincente 29-11.