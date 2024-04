Il Vino dei Medici. Domenica a San Giovanni un “enoconcerto”

Arezzo, 12 aprile 2024 – "Il vino de’ Medici", la grande famiglia fiorentina, arriva a San Giovanni, una terra dalle antiche tradizioni, dove la coltivazione della vite e la produzione vinicola erano pratiche diffuse fin da tempi remoti. Parliamo del periodo che va dal 370 al 390 Avanti Cristo. Per consolidare e ricordare il cosiddetto "nettare di Bacco" l’Associazione Chiave di vino, ente no profit dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del Valdarno attraverso i vini, sinonimo e simbolo di qualità organizza, domenica 14 aprile alle 17, l’enoconcerto "Sangiovese in musica", un omaggio al Valdarno Superiore che Cosimo III de’ Medici, con il suo editto del 1716, ha elevato, primo al mondo, al ruolo di Doc ante litteram. L’evento si terrà in Palazzo Arnolfo – per secoli il centro di potere del paese – sede del Museo delle Terre Nuove, spazio espositivo dedicato alla narrazione dello sviluppo dei nuovi centri abitati e della nuova geografia del territorio.

Un contesto ideale per parlare del bando di Cosimo III de’ Medici, che con i suoi confini territoriali ha aperto la strada ad un nuovo concetto di vino. Un programma musicale con fisarmonica e sax soprano, un’inusuale ma intrigante combinazione che pone agli interpreti la sfida di nuovi equilibri fonici, di insospettate armonie timbriche. Spetterà al duo reminiscence, con Massimo Signorini alla fisarmonica e Marco Vanni al sax soprano il compito di esaltare il gusto e le note olfattive del Sangiovese, protagonista assoluto della serata. I vini presentati nell’occasione provengono dalla Tenuta Sette Ponti, un’eccellenza del territorio del Valdarno che, nell’occasione, farà degustare due vini della sua esclusiva produzione. La narrazione eno-musicale inizierà con una storia davvero speciale, quella del Bando “Sopra la dichiarazione de’ confini delle quattro regioni: Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d'Arno di Sopra”, promulgato da Cosimo III de’ Medici nel 1716. Un provvedimento che, nei secoli a venire, avrebbe modificato i caratteri del mondo del vino e, con esso, di tutta la cultura del territorio ad esso collegato. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 333 8998569. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Giovanni Valdarno, con il contributo di Fondazione CR Firenze e in collaborazione con Museo delle Terre Nuove MUS.E, Tenuta Sette Ponti e Accademia degli Avvalorati.