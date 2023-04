Il vino alla conquista del Maggio Debutta l’evento con 180 etichette

di Luca Amodio

Tre giorni alla scoperta del vino della Valdichiana con 50 produttori, 180 etichette e 4 masterclass. Si presenta così al pubblico la prima edizione del Valdichiana Wine Festival, l’iniziativa organizzata dagli amici di BarolovsBrunello e dal comune di Castiglion Fiorentino con la Pro Loco, che animerà i primi giorni del Maggio Castiglionese. La location è il chiostro di San Francesco, nel pieno del centro storico, e il fischio d’inizio della kermesse è in calendario il prossimo 29 aprile, proprio quando il centro storico di Castiglion Fiorentino aprirà quel mese di eventi e iniziative che lo accompagneranno fino a giugno. L’evento è per tutti: esperti e appassionati curiosi che, dopo aver pagato alla cassa il loto ticker, riceveranno un porta bicchieri e potranno poi lasciarsi deliziare dai sapori della Valdichiana: di tutta la Valdichiana, non solo quella aretina con i vini cortonesi e castiglionesi in pole position, ma anche con "grandi ospiti" provenienti dall’area senese ed umbra.

Il programma sarà denso e ricco di iniziative. Si inizia sabato stesso, alle 17, prima con la presentazione alla stampa della kermesse, e poi si va "dritti al sodo" con la prima delle tre masterclass, questa organizzata dalla Cantina Casavyc, intitolata "vini del territorio di Scansano". Domenica, giornata piena. Alle 10:30 ci sarà l’inaugurazione vera e propria, mentre alle 11:30 spazio al secondo masterclass curato dai "Viticoltori Lenza" di Pontecagnano. Nel pomeriggio, alle 17 andrà in scena il corso di avvicinamento al Vino, "I difetti del vino", una grande opportunità per chi è alle prime armi e vuole approcciarsi al cosmo dell’enologia. Giornata piena anche da lunedì, si parte a metà mattinata per l’ultima giornata con il seminario curato dalla "Cantina le Chiuse di Montalcino". Non solo vino: nella tre giorni ci sarà anche una postazione dedicata al gin.

L’iniziativa nasce dalla passione verso il mondo del vino di 8 amici che si sono raccolti sotto l’iconico nome "Barolo e Brunello". "Vogliamo creare un appuntamento fisso in Valdichiana per tutti i tanti produttori del territorio: questa iniziativa è un omaggio ai nostri prodotti, per questo ringraziamo l’amministrazione per aver sposato l’iniziativa". Ci dicono organizzatori della tre giorni, che già negli anni passati avevano organizzato nella cornice del Maggio Castiglionese collaterali e mostre dedicate al vino.