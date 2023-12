Il viaggio nell’arte di Danielle Villicana lungo dieci anni

Via Cavour 85, spazio espositivo aretino, festeggia dieci anni di attività con tre eventi importanti, curati da Danielle Villicana, artista e gallerista californiana, che ha studiato e vive in Italia. Ella è l’anima, nonché l’ideatrice di Spazio 85, contribuendo da tempo alla cultura artistica cittadina e non solo. Partendo dal fatto che la galleria ha intrapreso fino ad oggi un "viaggio" attraverso l’arte contemporanea, dando spazio a qualunque indirizzo d’arte, notevole è la mostra Eclettrica visitabile fino al 22 dicembre. Quaranta artisti, nazionali e internazionali, "raccontano" la propria esperienza nell’intento di creare una straordinaria vetrina di proposte, dal figurativo, all’informale e all’astratto. Il secondo evento, a pochi metri dalla galleria, nello Spazio via Cavour 113, è la personale di Lucio Gatteschi dal titolo Verdi Pensieri Soavi e anch’essa visibile fino al 22 dicembre. Artista celebre per i suoi paesaggi, che nelle scelte compositive e cromatiche, divengono specchio di "paesaggi mentali" che comunicano bellezza e serenità. Il terzo evento è l’apertura oggi a Firenze di Vida Studios, atelier, dove gli artisti potranno studiare con Danielle Villicana.

Liletta Fornasari