Il vescovo: "Occhio ai nuovi poveri". E parla ai giovani delle discoteche

"Vorrei entrare in tutte le case per portare il mio buon Natale": il vescovo Andrea, come ormai lo chiamano tutti, a tanto non è ancora arrivato anche se è sulla buona strada. Complice un’agenda fitta come quella dei manager lombardi, come la sua terra d’origine. Ma rispetto ai capitani di industria la sua predilezione va in due direzioni: i poveri e i giovani. "I poveri li incontro tutti i giorni e non sono tutti uguali. Ci sono quelli che incroci nelle strade e hanno bisogno di aiuto immediato. Ci sono quelli che vengono da lontano con il loro carico di drammi. E ci sono quelli più nascosti, nelle famiglie, frutto di una povertà che non sempre è facile intercettare". I nuovi poveri, dentro a una crisi che nel tempo si allarga su pianerottoli inediti. E che il vescovo mette al centro della sua missione. "Il crocevia sono le famiglie: al loro interno i problemi si manifestano e si risolvono, sul filo della solidarietà e della partecipazione". Il primo anno alla guida della diocesi, lo definisce "bello e ricco di tanti incontri". Parola d’ordine l’ascolto e lo dimostra da vescovo grlobetrotter quale è, da un angolo all’altro della grande diocesi. In termini ecclesiali declina il concetto nell’ascolto dello spirito, che è poi il fil rouge dell’anno diocesano. Ma c’è pure il piano sociale e umano sul qualde focalizza attenzione e impegno.

In particolare i giovani: "Vorrei portare il mio buon Natale a tutti: non solo quelli delle parrocchie" tracciando così l0identikit dei ragazzi ai quali pensa. "Quelli che incontro nelle strade o a scuola ma anche i tanti che amano frequentare discoteche e bar". Era stato il suo primo impegno ed è pronto a croncretizzarlo in maniera operativa. Dal gruppetto di scout portato al bar nel giorno dell’ingresso ufficiale ai suoi piccoli blitz per una birra. Dai giovani, la riflessione tocca il mondo del lavoro, dall’industria all’artigianato, dall’agricoltura ai negozi. In un anno che lo ha portato confrontarsi con le grandi crisi, in testa la Fimer, prima per un incontro dietro ai cancelli, poi per seguirne le evoluzioni privatamente. Ma insomma, si sente aretino? "Sono entrato con entusiasmo in questa diocesi. Trovo che questa città abbia straordinarie potenzialità. Non deve perdere la speranza, anche di fronte ai momenti difficili".

Tra le potenzialità mette la concretezza ma anche l’arte, "i mille tesori di questa terra. Non tralascia i quartieri: "Non vivono solo per la Giostra, hanno un carico di partecipazione che si allarga su tutto l’anno e trovo di grande speranza per il futuro". E non dimentica le pagine più oscure: la violenza tra i giovani o le prevaricazioni alle donne. "I giovani sono una forza, quelli positivi sono molti più di quanti vengono trascinati sulla cattiva strada. Con loro gli adulti hanno un ruolo determinante, una comunità educativa vera e propria". Infine la visita ai luoghi di sofferenza. "Nei giorni scorsi ero in ospedale, sono stato nelle case di riposo e in carcere". Proprio giovedì, per gli auguri. Ma è solo una tappa, perchè nei prossimi mesi tornerà dietro le sbarre per uno degli incontri di catechesi. "Aiutatemi ad entrare in tutte le case" chiede ai giornalisti. Mentre si fa fotografare davanti al presepe della Cattedrale. "Tutti insieme, qui intorno": ecco il selfie di gruppo, da primo vescovo davvero social della storia aretina.