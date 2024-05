Il vescovo Migliavacca in visita al comando provinciale della guardia di finanza

Arezzo, 29 maggio 2024 – Nella mattina del 28 maggio il vescovo Andrea Migliavacca si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo.

L’Autorità ecclesiastica, accolta dal Comandante Provinciale, Col. Walter Mazzei, ha portato il suo saluto a tutto il personale della Guardia di Finanza in servizio, manifestando, al termine dell’incontro, il proprio apprezzamento per i valori etici e morali che permeano il Corpo e per la qualificata attività svolta sul territorio dai Finanzieri nei vari ambiti istituzionali e al servizio della collettività, non tralasciando gli aspetti pastorali della sua missione, con la benedizione degli uffici e un momento di preghiera.

La visita è proseguita con un cordiale incontro con i Comandanti dei Reparti, i quali hanno illustrato gli ambiti operativi e territoriali di rispettiva competenza.